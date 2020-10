Beker van België: een tweedeklasser meteen uitgeschakeld

Zaterdagavond werden al enkele wedstrijden afgewerkt in de Beker van België. In de vijfde ronde kwamen er enkele tweedeklassers bij én met Waasland-Beveren ook een eersteklasser.

De ploegindeling van de Beker van België heeft duidelijk geen rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen in 1A omtrent het niet-dalen van Waasland-Beveren aangezien de Waaslanders in de vijfde ronde al moest aantreden en de eersteklassers er de volgende ronde pas bijkomen.

Waasland-Beveren - Sparta Petegem

Waasland-Beveren nam het op tegen Sparta Petegem uit tweede amateur. Hayen roteerde niet al te veel met zijn ploeg. Op het halfuur zorgde Daan Heymans voor de 1-0 met een fraai schot in de winkelhaak. Het klasseverschil was duidelijk maar tot veel doelpunten kwam Waasland-Beveren niet. Michael Frey kon de score nog wel uitdiepen tot 3-0 met twee doelpunten.

Thes Sport - Deinze

Thes Sport speelt elk jaar voor het kampioenschap in eerste amateur maar vraagt nooit een proflicentie aan, Deinze was dus gewaarschuwd. Op het halfuur kwam Thes op voorsprong via een penaltydoelpunt van Battista. In de 90e minuut kan Niels De Schutter nog gelijkmaken en verlengingen uit de brand slepen voor Deinze. Maar in de 107e en 118e minuut scoort Thes waardoor Deinze met 3-1 kopje onder gaat.

Jong Lede - Lokeren-Temse

Lokeren-Temse mocht het met de nieuwe trainer Karel Fraeye opnemen tegen Jong Lede. Lokeren-Temse was in de eerste helft de betere ploeg maar had wel een licht gefloten penalty nodig om tot 0-1 te komen. Even na het uur verdubbelt Calbumi de score tot 0-2. Lokeren-Temse valt nog wel met 10 man na een rode kaart voor De Man maar Jong Lede komt niet meer tot scoren.

Rochefort - RWDM

In de vooravond nam tweedeklasser RWDM het op tegen derde amateurclub Rochefort. De Brusselse club was veel te sterk en won met maar liefst 1-8. Miramar Rocha maakte op 8 minuten tijd een hattrick in de eerste helft.

City Pirates Antwerpen - Rupel Boom

In een onderonsje onder amateurclubs (City Pirates tweede amateur, Rupel Boom eerste amateur) uit de provincie Antwerpen trok Rupel Boom aan het logische langere eind. City Pirates kwam nog wel op voorsprong maar Rupel Boom kwam in de eerste helft gelijk om in de tweede helft over de City Pirates te gaan.