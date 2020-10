🎥 Hakim Ziyech maakt wederoptreden en laat meteen zien waarom Chelsea-fans reikhalzend uitkijken naar zijn terugkeer

De Marokkaanse spelverdeler liet tijdens een korte invalbeurt tegen Senegal zien waarom Chelsea zoveel geld voor hem neerlegde. Op amper veertig minuten wist Ziyech een assist te produceren en toonde hij meerdere malen zijn puntgave traptechniek.

