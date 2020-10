Kevin De Bruyne ziet één groot voordeel voor Engeland: "Bij ons is dat het tegenovergestelde"

Voor Kevin De Bruyne wordt België-Engeland een speciale interland. De Bruyne speelt al even in Engeland en zal zondag ongetwijfeld tegen enkele goede vrienden moeten spelen.

"Ik ken hen, maar zij kennnen ons ook", zegt De Bruyne op de persconferentie daags voor de confrontatie.

Twee jaar geleden speelden België tweemaal tegen Engeland op het WK. De Rode Duivels waren ook tweemaal te sterk voor Engeland. "Maar dat is al twee jaar geleden, dat speelt geen rol meer."

De Bruyne ziet een groot verschil tussen de twee selecties van de landen tegenover die van 2 jaar geleden. "Er zijn bij Engeland heel wat nieuwe jongens bij en wij hebben spelers zien afhaken. Hopelijk zijn we er klaar voor want Engeland is een jonge ploeg met veel potentieel."

"Op het EK en het WK een jaar later moeten ze zelfs op winst mikken", vindt De Bruyne.