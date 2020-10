Frenkie de Jong twijfelt niet na verloren oefenduel tegen Mexico: "De magie is er nog!"

Nederland heeft een slechte generale repetitie achter de rug met het oog op het Nations League-duel bij Bosnië-Herzegovina zondag. Oranje ging met 0-1 onderuit tegen Mexico maar Frenkie de Jong predikt vooral rust.

Ook in de eerste twee duels in de Nations League kwam Nederland niet al te flitsend voor de dag. Er werd met 1-0 gewonnen van Polen maar ook met 0-1 verloren van Italië.

Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong kreeg van Frank de Boer rust woensdag. Koopmeiners vormde samen met Donny van de Beek en WIjnaldum het middenveld tegen Mexico.

Daags voor de confrontatie tegen Bosnië-Herzegovina oogde De Jong zelfzeker. "We hebben een heel goed team", verzekert hij. "Er speelden tegen Mexico enkele jongens samen die niet vaak met elkaar spelen, dat is altijd even wennen. Maar de magie is zeker nog niet uitgewerkt."

Spelers van wereldklasse

"Veel spelers van onze selectie behoren tot de wereldtop, bovendien hebben we nog veel jonge talenten die er zitten aan te komen. We kunnen ons meten met de allerbeste landen maar we zijn nog niet zo ver dat we iedere wedstrijd tegen een topland zullen domineren en winnen", beseft de middenvelder.