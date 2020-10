Volgens Edinson Cavani had ex-ploegmaat groot aandeel in beslissing: "Na een gesprek met hem ben ik tot een akkoord gekomen met Manchester United"

Manchester United heeft nog stevig uitgehaald op Transfer Deadline Day. Zo hebben ze Edinson Cavani binnengehaald. De Uruguayaan was een vrije speler omdat zijn contract bij PSG was afgelopen.

Cavani kon uit verschillende ploegen kiezen, maar hij heeft dus gekozen voor een avontuur bij de Engelse topclub. Volgens de aanvaller had Ander Herrera, ex-ploegmaat van Cavani bij PSG en ex-speler van Manchester United, een groot aandeel in zijn beslissing.

"Ik heb met Ander gesproken. Ik had het gevoel dat zijn woorden mij gingen helpen en hij vertelde meer over hoe het was bij Manchester United. Na ons gesprek ben ik tot een akkoord gekomen met Manchester United", aldus Cavani op de officiële website van de Mancunians.