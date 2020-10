Dit is wat de Serie A-Belgen bij hun club verdienen: Lukaku grootverdiener, Foulon sluit de rangen

Elk jaar publiceert het Italiaanse Gazzetta dello Sport een lijst met daarin de spelerslonen van elke club in de Serie A. Romelu Lukaku blijkt een van de grootverdieners te zijn in 'de Laars', hoe zit het met de andere Belgen?

Dé grootverdiener in de Italiaanse competitie is natuurlijk Cristiano Ronaldo met een jaarsalaris van 31 miljoen euro. De Ligt komt met 8M op een tweede plaats en daarna komen Lukaku, Eriksen en Dzeko met 7,5M.

En er zijn nog vijf Belgen wiens vermoedelijke, want de cijfers van de Gazzetta zijn natuurlijk niet 100% officieel, salaris nu bekend is. Over Silvio Proto staan er geen cijfers in de lijst.

Dries Mertens - Napoli: 4,5M

Radja Nainggolan - Inter: 4,5M

Alexis Saelemaekers - Milan: 1M

Maxime Busi - Parma: 0,6M

Daam Foulon - Benevento: 0,35M

Bekijk hieronder de volledige loonlijstjes: