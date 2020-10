"Het wordt pas beslist in november": Roberto Martinez blijft kalm, maar Duivels kunnen écht wel een zaak doen op Wembley

De Rode Duivels moeten het zonder enkele sterkhouders zien te rooien tegen Engeland op Wembley. Maar het kan daar wel een enorme zaak doen.

"De beslissing over groepswinst zal pas vallen in november. Het is heel spannend in deze groep en ook Denemarken kan wedstrijden winnen op verplaatsing", aldus Roberto Martinez op Wembley in zijn voorbeschouwing.

En toch: winst van de Rode Duivels in Engeland en je kan de groepswinst voor de Belgen eigenlijk al zo goed als opschrijven, want dan heeft België vijf punten meer dan zijn dichtste concurrent(en). Wie houdt hen met thuismatchen tegen de Denen en de Engelsen dan nog tegen?

Voorbereiding

Met Mertens, Hazard, Courtois, Vermaelen en Vertonghen zijn er wel een aantal sterkhouders om diverse redenen niet bij tegen Engeland. Ook Praet en Thorgan Hazard zijn onbeschikbaar, waardoor er toch een paar onduidelijkheden zijn binnen het team.

Maar: deze generatie Duivels heeft in de breedte meer dan kwaliteit genoeg om dat tegen zoeken Three Lions toch nog op te gaan lossen. "De Nations League is de beste voorbereiding op een EK", aldus nog Martinez. Tijd om dus klaar te zijn en zo de halve finales te gaan halen?

De meningen zijn verdeeld. Engeland is nipt favoriet en staat 2,75 tegen 1, de Belgen 2,85 tegen 1 bij BetFIRST. Doe er je voordeel mee!