Milanese derby in gevaar: na Nainggolan nu al zesde Inter-speler besmet

Het begint redelijk problematisch te worden bij Inter. Vandaag werd bekend dat Ashley Young positief heeft getest. Hij is al de zesde bij de Milanezen die corona heeft opgelopen de laatste week.

Young speelde in alle drie de wedstrijden tot nu toe. In Italië wordt er gevreesd voor de derby tegen AC Milan, volgende zaterdag. Eerder testten ook Alessandro Bastoni, Milan Skrinia, Radja Nainggolan, Ionut Radu en Roberto Gagliardini positief.

In Italië zit Napoli al in quarantaine, maar ook bij Inter dreigt de hele ploeg in quarantaine te moeten gaan.