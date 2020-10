Duivelse defensie moet mogelijk afrekenen met dé revelatie van de Premier League

Voorlopig is het nog koffiedik kijken met welke elftallen de Rode Duivels en de Three Lions aan hun duel in de Nations League zullen starten. Bij de Engelsen is Harry Kane zeer twijfelachtig en zijn mogelijk vervanger is in bloedvorm.

Een spierblessure houdt Harry Kane zondagavond mogelijk aan de kant. Bondscoach Gareth Southgate zal zijn aanvoerder en speerpunt dus moeten vervangen. Een van de kandidaten is Dominic Calvert-Lewin. De 23-jarige spits van Everton verkeert in bloedvorm. Hij scoorde zes goals in de eerste vier duels van de competitie en is daarmee gedeeld topschutter in de Premier League, samen met Heung-Min Son. Met zijn goals heeft hij een groot aandeel in de 12 op 12 van de Toffees. Dominic Calvert-Lewin for Everton this season 🔥



🏃‍♂️ 6 appearances

⚽️ 9 goals



Tonight he makes his England debut 👏 #ENGWAL pic.twitter.com/38c4FUEQvH — Goal (@goal) October 8, 2020 Ook bij de nationale ploeg lukt het scoren hem aardig. Donderdag tegen Wales maakte Calvert-Lewin zijn debuut voor Engeland en al na 26 minuten was het raak. Hij plaveide de weg naar een 3-0 zege. Om hem in toom te houden zal de Duivelse defensie hun handen vol hebben...