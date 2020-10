De Rode Duivels, een doel, maar geen obsessie voor Arnaud Bodart

Vorige week kreeg Arnaud Bodart zijn eerste speelminuten bij de nationale ploeg U21. Een mooi moment voor de doelman van Standard, die ooit bij de hoofdmacht onder de lat wil staan.

Nadat hij al op de bank mocht plaatsnemen van Johan Walem en Jacky Mathijssen heeft Arnaud Bodart nu ook een basisplaats gekregen bij de Jonge Duivels. Hij hield meteen zijn netten schoon in de EK-kwalificatiematch tegen Wales. Door de vele afwezige doelmannen bij de A-kern had hij ook doorgeschoven kunnen worden naar de Rode Duivels, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

"Als voetballer is de nationale ploeg altijd iets dat je wil bereiken en dat is bij mij ook zo, maar ik maar er geen obsessie van. Ik heb gezien wat er zich afspeelde bij de A-doelmannen. Dat doet me niet veel, want zelf spelen bij de Jonge Duivels genoot mijn voorkeur", legde de goalie van Standard uit bij RTBF.

Het was overigens geen verrassing dat hij in doel zou staan bij de beloften. "Dat hebben ze mij verteld toen ik de selectie vervoegde. Die match tegen Wales kreeg mijn volle focus, en nu de match tegen Moldavië. Daarna zien we wel. Ik moet mijn waarde blijven bewijzen en ik hoop dat ik daar op een dag voor beloond word", verwees hij naar de Rode Duivels.