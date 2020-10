Roberto Martinez laat zich voor het eerst sinds lang kritisch uit: "Onze tweede helft was teleurstellend"

Een frustrerende avond werd het voor de Duivels in Wembley. In plaats van 0-2 en 0-3 werd het 1-1 na een lichte strafschop. Maar in de tweede helft legden de poulains van Martinez een matige prestatie op de mat. Geen man overboord, al toonde de Spaanse bondscoach van België zich toch kritisch.

"We speelden erg goed in de eerste helft", stak Martinez van wal op de persconferentie, die overigens via Zoom werd georganiseerd. "De penalty tegen was een domper. En onze tweede helft was zwak, dat vond ik teleurstellend."

"Ok, we hadden de wedstrijdomstandigheden tegen met die lichte penalty en de afgeweken bal van Mount, maar we waren onszelf niet in de tweede helft. We hebben dit soort wedstrijden nodig om beter te worden. Misschien is een nederlaag niet eens zo slecht om progressie te blijven maken. Want uiteindelijk hebben we één doel: succesvol zijn op een groot tornooi."

VAR

Opmerkelijk: geen VAR in de Nations League. Iets wat bij velen de wenkbrauwen doet fronsen. Ook Martinez deed er zijn zegje over. "Het is moeilijk zonder VAR. Het maakt gewoon deel uit van het moderne voetbal. Was het al dan niet strafschop op Henderson? In hoeverre hindert Castagne het zicht van Pickford bij dat schot van Carrasco? Dat is allemaal erg moeilijk in te schatten zonder te beelden te bekijken", besluit Martinez.