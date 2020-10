Alle spelers bij Napoli testen negatief, Mertens aan de aftrap tegen IJsland?

Alle spelers van Napoli hebben negatief getest op het coronavirus. De vraag is of Dries Mertens nu nog terugkeert naar België om de wedstrijd tegen IJsland te spelen.

De voorbije weken werden de spelers van Napoli in een hotel in quarantaine geplaatst. Daar werkten ze ieder een apart programma af en werden ze getest op het coronavirus. Zielinski en Elmas hadden toen namelijk al positief getest op het coronavirus.

Ondertussen zijn alle spelers alweer negatief en dus ook Dries Mertens. De Rode Duivels was er de voorbije twee wedstrijden niet bij, aangezien hij in quarantaine zat.

Mertens zou nu zich bij de selectie van de nationale ploeg kunnen voegen en woensdag de wedstrijd tegen IJsland kunnen afwerken. Door de afwezigheid van Eden Hazard en het uitvallen van Kevin De Bruyne kunnen de Belgen wel wat klasse en ervaring gebruiken in het aanvallende compartiment.