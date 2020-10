Beginnersfout van Meunier tegen Engeland, Leekens nuanceert: "Kompany en Van Buyten lieten ook al eens een steek vallen"

De penaltyfout van Thomas Meunier tegen Engeland is al uitvoerig besproken. Iedereen was het er over eens dat een man met zijn ervaring dat eigenlijk niet mag overkomen. Georges Leekens, die hem lanceerde als rechtsachter bij Club Brugge, nuanceert...

Volgens Leekens heeft elke verdediger wel zoiets op zijn conto. “Je mag in principe nooit een flater begaan. Maar zeg nu zelf: wie heeft er in zijn carrière geen fout gemaakt? Kompany liet ook al eens een steek vallen, hoor. Net als Van Buyten. En ook Vermaelen, Vertonghen en Alderweireld hebben zich al eens misrekend", aldus Leekens in HLN.

“Thomas kennende zal hij nog tijdens de match en ook erna gevloekt hebben. Dat dit eigenlijk niet had mogen gebeuren. Hij hoeft dat geen twintigduizend keer te lezen of te horen. Thomas is intelligent genoeg om zelf te beseffen dat hij in zo’n situatie beter moet doen.”