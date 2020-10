Slecht nieuws voor Belgische beloften: U21 van Duitsland haalt het van Bosnië en Herzegovina dankzij doelpunt van Anderlecht-aanvaller

De Belgische beloften hebben vandaag verrassend verloren van de U21 van Moldavië en daardoor konden de Duitse beloften naar de leiding springen in hun groep. Het is hen ook gelukt, want de Duitsers hebben met 1-0 gewonnen van Bosnië en Herzegovina.

De U21 van Duitsland kon deze avond naar de leiding springen in de groep van de Belgische U21 als het kon winnen van de beloften van Bosnië en Herzegovina. Een makkelijke wedstrijd werd het niet voor de Duitsers, maar ze trokken wel aan het langste eind. Ze wonnen uiteindelijk met het kleinste verschil na een doelpunt van Anderlecht-aanvaller Lukas Nmecha in de eerste helft. Door deze overwinning heeft de U21 van Duitsland 15 op 21. De Belgische beloften hebben 13 op 21.





