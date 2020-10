Nations League: nieuwe generatie kan eerste reeks neerzetten voor Duitsland, Spanje rekent op twee overlevers van Gouden Generatie

De Rode Duivels moeten woensdag pas aan de bak in de Nations League, maar voor sommige landen zit de interlandbreak er vandaag al op. In de spannende groep 4 komen Duitsland en Spanje bijvoorbeeld in actie.

Voor de volledigheid zullen we kort even alle Nations League-wedstrijden van vanavond opsommen: Azerbeidjan-Cyprus, Letland-Malta, Montenegro-Luxemburg, Faeröer Eilanden-Andorra en Liechtenstein-San Marino.

Ondanks dit vijftal prachtige affiches gaat onze aandacht toch naar Groep 4 in de Divisie A. Om 20u45 is er de keuze tussen Duitsland-Zwitserland en Oekraïne-Spanje.

Duitsland kon op de vorige speeldag voor de allereerste keer winnen in de Nations League. De 1-2 zege tegen een gehavend Oekraïne was toch alweer poging nummer 7 voor die Mannschaft. Toch een teken dat het vervangen van de oude garde -Hummels, Müller, Boateng en Khedira- niet van een leien dakje is gegaan. Met Gnabry, Havertz en Werner bulkt ook de nieuwe generatie van het talent. Tegen Zwitserland, dat nog maar 1 puntje telt, kan het dus voor een eerste 6 op 6 gaan in de Nations League.

Een gouden generatie leverde Spanje liefst drie opeenvolgende grote toernooizeges op. Sergio Busquets en Sergio Ramos zijn de twee overlevers van die schitterende jaren voor het Spaanse voetbal. Vorig weekend stonden ze allebei aan de aftrap in de 1-0 zege tegen de Zwitsers.

De ultieme clash in deze groep, tussen Spanje en Duitsland, de match die wellicht over groepswinst zal beslissen, valt pas op de laatste speeldag. Ondertussen is het kwestie om geen steken meer te laten vallen.

Gokje wagen bij betFIRST? Een overwinning van Duitsland kan je 1,48 keer je inzet opleveren. Ideaal in combinatie met een andere bet!