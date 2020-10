Er is een staartje in de maak: Napoli laat zich niet overlopen en verzamelt bewijsmateriaal om 'nederlaag' tegen Juventus aan te vechten

SSC Napoli is niet van plan om zich zonder slag of stoot neer te leggen bij de verliespartij bij Juventus. Dries Mertens en ploegmaats kregen een verbod om af te reizen naar Turijn en gaan in beroep tegen hun straf.

Nog eventjes herhalen: SSC Napoli besloot begin oktober om niet naar Turijn te trekken voor de wedstrijd op het veld van Juventus FC. Na enkele positieve coronagevallen hadden de plaatselijke autoriteiten hen dat verboden. De spelers van Juventus stonden op vier oktober - ook al was Partenopei nergens te bespeuren - toch op het veld. Ondertussen heeft de Italiaanse voetbalbond beslist dat de wedstrijd had moeten gespeeld worden. Gevolg: Napoli krijgt een verlies aan de broek. Staartje in de maak ANSA weet ondertussen dat Napoli in beroep gaat tegen de 3-0-nederlaag. De Italiaanse topclub verzamelt momenteel alle documenten die moeten bewijzen dat de club een verbod kreeg opgelegd om af te reizen.