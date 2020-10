Na de domme nederlaag in Moldavië: coronacrisis kan reddende engel zijn voor U21, dit zijn de scenario's voor plaatsing EK

Het EK 2021 voor de U21 wordt gespeeld in Hongarije en Slovenië. Veertien landen plaatsen zich samen met de twee gastlanden, hoe zit het nu met de jonge Rode Duivels na hun nederlaag in Moldavië?

Laat ons beginnen bij het begin: wie 6 op 6 pakt tegen rechtstreekse concurrent Duitsland, die moet zich gewoon als groepswinnaar voor het EK kunnen plaatsen. Maar: de jonge Rode Duivels zijn het voorbije jaar meermaals onderuit gegaan.

Na een 0-0 tegen Bosnië-Herzegovina en een 1-0 nederlaag in Wales is er nu ook een 1-0 nederlaag in Moldavië geleden. En daardoor staat Duitsland (15 op 21) nu boven de Rode Duivels (13 op 21). En dus is het EK plots een stukje verder weg.

Coronavirus als "reddende engel"?

Hoewel: de negen groepswinnaars plaatsen zich voor het EK, samen met de vijf beste tweedes - de barrages zijn afgeschaft door het coronavirus, dus op dat gebied is het gewoon zaak om dus bij die vijf beste tweedes terecht te komen.

Groepswinst kan in principe ook nog: winnen in Bosnië-Herzegovina en rekenen op puntenverlies van de Duitsers tegen Wales, maar onze Oosterburen waren de voorbije wedstrijden wel feilloos tegen de 'kleine landjes'.

En dus zal het mogelijk via de beste tweedes te doen zijn. De situatie op dat gebied staat op dit moment als volgt, waarbij wedstrijden tegen het nummer zes in groepen met zes (de Duivels zitten in een groep met vijf) niet meetellen:

Frankrijk 7 - 18

Polen 8 - 14

België 7 - 13 (doelsaldo +10)

Roemenië 7 - 13 (doelsaldo +9)

Ierland 7 - 13 (doelsaldo +4)

Portugal 5 - 12

Oostenrijk 7 - 12

Schotland 6 - 11

Noord-Macedonië 6 - 8

In groep 1 kan er nog veel gebeuren (naast Ierland doen ook Italië, Zweden en IJsland nog mee om groepswinst en/of de tweede plaats), in groep 2 zullen Frankrijk (of Zwitserland) sowieso boven de Duivels eindigen.

Winst een must

Ook Portugal en vermoedelijk Schotland zullen we niet kunnen tegenhouden in hun duels, maar als we zelf kunnen winnen in Bosnië-Herzegovina, dan laten we zeker Polen en ook Noord-Macedonië en Oostenrijk al zeker achter ons. Roemenië speelt bovendien nog tegen groepswinnaar Denemarken, dus de kans dat zij niet winnen is realistisch. En ons voorbijsteken op doelsaldo wordt sowieso niet makkelijk.

Ook bij een puntendeling zou het voor de Belgen overigens nog kunnen, maar dan wordt het wel enorm rekenen en hopen op uitschuivers van onder meer Oostenrijk en/of Schotland en die kans is veel minder groot. Dus winnen is de boodschap in Sarajevo.