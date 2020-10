Analisten maken Rode Duivels én Martinez af: "België onwaardig" en "Als je dat hoort, lijken ze op heroïsche wijze Neymar te hebben geklopt"

Neen, de Rode Duivels maakten geen indruk tegen IJsland. Maar: de drie punten zijn wel binnen en dus waren ze bij de Belgen tevreden. Al waren de analisten dat allerminst.

"De tweede helft was België onwaardig. Ik mis vooral de saus in de acties", klonk het bij acteur en voetballiefhebber Saïd Boumazoughe op VTM.

"Met zoveel balbezit toch geen of amper kansen weten te ontwikkelen, dat is gewoon te weinig", was ook Marc Degryse kritisch.

Positivisme

En hij had het ook over het positivisme van bondscoach Martinez (lees hier ZIJN reactie alvast nog eens): "Zijn overdrijven in het positieve gaat steeds verder."

Waarop ook Jan Mulder inpikte: "Als je dat allemaal weer hoort zonder de match gezien te hebben, dan zou je denken dat ze op heroïsche wijze gewonnen hebben van Brazilië. Ze schoven een bal door en vielen in slaap. Er was nul tempo."