Martinez komt met verrassende reactie: "Een van de beste gevoelens ooit als bondscoach" en "Ongelooflijk trots"

Neen, het was geen memorabele avond voor de Rode Duivels in IJsland. Maar: er werd wel gewonnen en door de nederlaag van Engeland hebben de Belgen de leidersplaats opnieuw in handen. En dus was Roberto Martinez fier als een pauw en trots als een gieter.

"In internationaal voetbal is het niet makkelijk om matchen te winnen. Dat zie je als je Europa rondkijkt", leek hij bij VTM te verwijzen naar de prestaties van Engeland, Spanje en Duitsland onder meer. "Dit heeft me bijzonder trots gemaakt. In dit soort matchen kan je niets winnen, iedereen verwacht dat je het gaat doen. Dan moet je concentratie kunnen tonen." Ongelooflijk trots Slotsom: "Dit is een van de beste gevoelens die ik al had als coach van de Rode Duivels. Het was onze derde match van het oefenkamp, het was de tweede uitwedstrijd, we hadden veel afwezigen die zeer belangrijk zijn, ..." "Maar: de invallers toonden consistentie met onze spelstijl, alles bij elkaar verdienden we om te winnen. Ik ben enorm trots. Ongelooflijk trots."