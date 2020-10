Arnar Vidarsson heeft er een speciale wedstrijd opzitten: "België is mijn tweede thuis"

Arnar Vidarsson mocht voor één keer aantreden als bondscoach van IJsland, nadat zowat de hele staf van de IJslandse ploeg in quarantaine moest.

Dat hij dan net de wedstrijd tegen België mocht coachen, maakte het voor hem extra speciaal. Het was vooral heel leuk. België is mijn tweede thuis. Mijn familie en mijn kinderen hebben thuis naar de wedstrijd zitten kijken. Zij zijn half Belg en half IJslander, dat is heel speciaal", zegt hij aan Sporza.

Al heeft hij naar eigen zeggen niet veel moeten doen. "Het zijn 24 spannende uren geweest voor mij. Maar het was niet moeilijk voor mij. Ik heb de organisatie of de planning van de wedstrijd niet gedaan. Ik heb geprobeerd een mentale steun te zijn voor de spelers en tijdens de rust heb ik wat proberen bij te sturen, in samenspraak met de technische staf."