Romelu Lukaku liep rond met nummer 10 in IJsland en legt uit waarom: "Eerbetoon aan haar"

Romelu Lukaku liep niet enkel rond met de aanvoerdersband, maar ook opvallend genoeg met het nummer 10. Dat is normaal gezien van Eden Hazard, toch?

Het was toch een beetje een verrassing in Reykjavik om Lukaku met het nummer 10 te zien rondlopen. "Ach, normaal speel ik inderdaad met 9 in plaats van 10, maar veel maakt me dat niet uit", aldus Lukaku tegen de kanalen van de Belgische voetbalbond.

"Mijn mama was jarig op 10 oktober en daarom wilde ik graag met het nummer 10 spelen omdat Eden er hier toch niet bij was", aldus de goalgetter van dienst. "Noem het een eerbetoon aan haar. Zonder dat ze op de hoogte was."