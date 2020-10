Thibaut Courtois zweert trouw aan Real Madrid

Na een start met veel twijfels is Thibaut Courtois van onschatbare waarde geworden voor Real Madrid. De doelman van de Rode Duivels voelt zich goed bij de club, dus waarom niet in Madrid blijven tot aan het einde van zijn carrière?

In een interview bij la Cadena Ser zweert Thibaut Courtois trouw aan 'la Casa Blanca'. "Het zou leuk zijn om hier voor de rest van mijn carrière te spelen. Maar het dagelijkse werk primeert. Goed spelen en blijven winnen! We zien later wel, maar ik zou hier graag nog veel jaren doorbrengen", begon de nationale nummer 1 van België zijn liefdesbetuiging voor Real Madrid.

"Madrid is een fantastische stad. Ik vind het geweldig om hier te wonen en te leven en dat miste ik in Londen wel wat." Courtois ligt nog tot 2024 onder contract in de Spaanse hoofdstad, maar hij is niet van plan om snel te verhuizen.