Voetballen zonder fans levert toch wat op: meeste doelpunten in 60 jaar in de Premier League

Aston Villa won met 7-2 van Liverpool, Tottenham versloeg Manchester United met 1-6 en Leicester klopte Manchester City met 2-5. De wedstrijden worden dan wel gespeeld zonder fans, aan doelpunten geen gebrek.

Het Britse databureau Gracenote komt zelfs met een enorm opmerkelijke statistiek naar buiten. Nog nooit in 60 jaar Premier League werd er zoveel gescoord als nu er geen publiek aanwezig is.

In totaal werden er dit seizoen al 38 duels gespeeld, goed voor 144 treffers. Dat betekent zo'n 3,79 doelpunten per wedstrijd. Voor het eerst in 60 jaar lag dat cijfer zo hoog.

Een echte verklaring hebben ze bij Gracenote niet, al doet de VAR ook wel hun werk. Sinds de intrede van de VAR werden er nog nooit zoveel penalty's gegeven.

"Teams creëren gemiddeld betere kansen, maar lang niet genoeg om uit te leggen waarom nu een doelpunt wordt gescoord uit elke zes schoten in plaats van de gebruikelijke negen of tien. Een recordaantal van 23 doelpunten vanaf de penaltystip in deze fase verklaart ook een deel van het hoge gemiddelde", klinkt het bij Gracenote.