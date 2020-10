Andrea Pirlo neemt Belgisch belofte-international voor het eerst dit seizoen op in selectie

Andrea Pirlo en Juventus nemen het dit weekend op tegen Crotone en de Italiaanse coach rekent daarvoor op een Belg.

Geen Cristiano Ronaldo bij Juventus. De Portugese superster moet met corona thuisblijven. Voor wie er wel plek is in de selectie is de jonge Daouda Peeters.

De Belgische belofte-international maakt voor het eerst deel uit van de selectie van Juventus dit seizoen. Peeters maakte vorig seizoen wel al zijn debuut voor de Italiaanse grootmacht. Toen speelde hij een kwartier mee in de verloren wedstrijd tegen Cagliari.