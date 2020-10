Carrasco en Suarez hijsen Atlético naar vierde plaats

Atlético Madrid heeft na twee gelijke spelen nog eens kunnen winnen. Tegen Celta de Vigo werd het 0-2 en stijgt de ploeg van Yannick Carrasco naar de vierde plaats. De Rode Duivel kwam ook tot scoren.

Het team van Diego Simeone kon rekenen op Luis Suarez, die zijn 150ste goal in La Liga maakte. Na zes minuten ontving Suárez de bal van Manu Sánchez en schoot hij de bal in de rechterhoek. Celta had echter meer dan genoeg kansen om gelijk te maken, maar Oblak en het doelhout maakten het hen moeilijk.

Atlético kreeg na de entree van Marcos Llorente en Yannick Carrasco meer grip op de wedstrijd. In de extra tijd kopte Carrasco de bal binnen na een hard schot van Joao Félix op de lat: 0-2.