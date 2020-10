OFFICIEEL: West Ham haalt dan toch flankaanvaller weg uit The Championship

Het is West Ham dan toch gelukt. De deal met Saïd Benrahma leek namelijk in het water te vallen, omdat hij faalde bij zijn medische testen, maar de transfer is er dan toch gekomen. Benrahma wordt zo voor een seizoen gehuurd, maar er is een akkoord om de transfer volgend seizoen permanent te maken.

Saïd Benrahma deed het vorig seizoen uitstekend voor Brentford in The Championship. Zo was de Algerijn goed voor 17 doelpunten en 10 assists in 46 wedstrijden voor de Engelse tweedeklasser. Benrahma had zich dan ook in de kijker gespeeld van enkele Engelse eersteklassers.

Toch duurde het zeer lang voor Benrahma een transfer kon versieren. Het gebeurde pas gisteren, op de laatste dag dat spelers uit de Engelse tweede klasse nog naar de Engelse eerste klasse konden en omgekeerd.

Toch leek de transfer naar West Ham er eerst niet te komen, omdat de medische keuring geen succes werd. Uiteindelijk is alles nog in orde gekomen, want West Ham heeft de transfer gisteren officieel bekendgemaakt. Benrahma wordt voor een seizoen gehuurd, maar er is een akkoord om de transfer in de volgende zomer permanent te maken. Benrahma zal met het rugnummer 9 spelen.