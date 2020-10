Slecht nieuws voor ex-speler van Anderlecht: Hij had getekend bij nieuwe club, maar documenten waren niet op tijd in orde geraakt

De transfermarkt is sinds 5 oktober gesloten, maar de Engelse eersteklassers kregen nog tot gisteren (tot 17u) de tijd om spelers uit de lagere Engelse divisies binnen te halen en omgekeerd. Voor Yannick Bolasie, ex-Anderlecht, kwam er echter slecht nieuws uit de bus.

Yannick Bolasie was sinds deze zomer terug bij Everton en de Engelse club zocht naar een oplossing voor de ex-speler van Anderlecht. Hij kon uitgeleend worden aan Middlesbrough, maar volgens France Football ging de transfer uiteindelijk toch niet door.

Bolasie had echter wel getekend, maar de documenten zijn niet op tijd in orde geraakt. Daarom blijft hij de komende maanden dus bij Everton, maar Carlo Ancelotti rekent niet op hem en hij heeft dit seizoen nog geen minuut gespeeld voor the Toffees.