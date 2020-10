Jonathan David nog niet ontploft bij Lille: "Misschien heeft hij het niveau van de Ligue 1 onderschat"

Voor een recordbedrag verliet Jonathan David de Belgische competitie, maar bij zijn nieuwe werkegever heeft de jonge Canadees zijn supervorm van weleer nog niet laten zien.

Lille OSC staat een de kop van het klassement in de Ligue 1 en is nog ongeslagen dit seizoen. Zondag nam het de maat van Lens met 3-0 waardoor LOSC 17 punten uit 7 matchen telt.

Jonathan David was in al die zeven duels titularis, maar liet tot dusver nog geen goal of assist optekenen. "We hebben vertrouwen in hem", citeerde Goal Christophe Galtier, de coach van de leider in de Ligue 1.

Al verklaarde diezelfde Galtier ook wel dat hij meer verwacht van de ex-aanvaller van Gent die voor 27 miljoen euro is overgekomen. "Er zijn spelers die zich snel kunnen integreren, zoals Victor Osimhen vorig jaar." De gewezen spits van Charleroi zat na zijn eerste zeven duels in de Ligue 1 aan zes goals en twee assists.

"Maar voor David is het moeilijker. Bij een goalgetter die een tijdje droog staat sluipt er soms wat twijfel in. Hij moet, diep in zichzelf, op zoek gaan naar een verklaring. Misschien heeft hij het niveau van de Ligue 1 wel onderschat", besloot Galtier.