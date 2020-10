Er werd vanavond in de Serie A en Premier League gevoetbald, maar enkel Wolves kan scoren

De wedstrijd tussen Waasland-Beveren en KV Oostende van vanavond kon niet doorgaan wegens een pak positieve coronagevallen op de Freethiel, maar in Italië en Engeland werd er wel gevoetbald. Veel doelpunten kregen we alvast niet te zien.

Leeds United 0 - 1 Wolverhampton Wanderers

We beginnen met het enige doelpunt van de avond. Een roos van Raul Jimenez in de zeventigste minuut was voldoende voor Wolves om de volle buit te pakken. Leander Dendoncker en ploegmaats klimmen zo naar een (gedeelde) vierde plaats.

West Bromwich Albion 0 - 0 Burnley FC

Burnley FC pakt een eerste punt van het seizoen met het scoreloos gelijkspel bij de promovendus. WBA wacht nog steeds op een eerste overwinning. Het puntenaantal werd vanavond ineens verdubbeld.

Hellas Verona 0 - 0 Genoa

Ook in de Laars kregen we vanavond geen doelpunten te zien. De partij tussen Hellas Verona en Genoa was er eentje tussen middenmoters. Veel viel er verder niet te noteren in de wedstrijd.