Aanvoerders eerste nationale zien het niet meer zitten met nieuwe coronamaatregelen: "Schrijnend"

Het ziet er niet goed uit voor het voetbal in eerste nationale, zoveel is duidelijk met de nieuwe coronamaatregelen.

"De situatie is schrijnend. Er moet iets veranderen als we nog willen doorgaan met voetballen", is Wouter Corstjens duidelijk tegen BELGA.

De ex-speler van onder meer AA Gent en Westerlo heeft samen met de andere aanvoerders in eerste nationale een whatsappgroepje opgericht om de situatie aan te kaarten.

Schrijnend

De regels in de amateurreeksen zijn strenger dan in 1A of 1B: één besmetting is genoeg om een match uit te stellen. En dus is dat al om de haverklap gebeurd.

"Wij waren de ganse week de wedstrijd tegen Dender aan het voorbereiden en dan hoor je donderdag dat er daar één besmetting is vastgesteld", aldus nog Corstjens.