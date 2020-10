Lombaerts waarschuwt Club: "Het is een beest hé!"

Nicolas Lombaerts speelde tien jaar voor Zenit St.-Petersburg en volgt de club nog steeds op de voet. Hij waarschuwt Club Brugge: "Het is nog altijd veruit de sterkste ploeg in Rusland!"

Tijdens de periode van Witsel en Lombaerts bij Zenit werd de ploeg in België gevolgd. Sindsdien minder... "Maar vergis je niet", zegt Lombaerts in HLN. "Financieel staan ze sterk, ze zijn zowat de enige ploeg in Rusland die nog geld kan uitgeven aan spelers. Er loopt wel wat talent rond."

20 miljoen voor Wendel, 12 miljoen voor Lovren, 40 miljoen voor Malcom... Dat zijn bedragen waar Belgische clubs niet eens van dromen. "Ik zie dat Malcom geblesseerd is. Geen slechte zaak voor Club. Hij is de sterspeler, kan een actie maken, geeft vaak de beslissende pass en staat stevig op zijn benen. Vooraan heb je natuurlijk Dzyuba. Ik heb nog tegen hem gespeeld en met hem getraind. Een beest, hé. Zeer lastig om tegen te verdedigen."