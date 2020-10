Charles De Ketelaere straks ook Rode Duivel? "Als je zo speelt in de Champions League kom je in aanmerking voor de Rode Duivels. Martinez gaf al kansen aan Doku en Verschaeren"

Club Brugge heeft het puntentotaal van vorig seizoen in de Champions League al geëvenaard! Met dank aan een 19-jarige dan nog wel. Charles De Ketelaere speelde een dijk van een match en maakte veel indruk op Marc Degryse.

Ook de prestaties van Ethan Horvath en Federico Ricca vielen in de smaak bij Marc Degryse, maar als hij er een uitblinker moest uitpikken dan was het Charles De Ketelaere wel. "Hij was zeer goed. Nuttig als aanspeelpunt, technisch een meerwaarde, werkte hard, gaf blijk van een groot volume en scoorde het beslissende doelpunt. Hij heeft een grote stap vooruit gezet", legde Marc Degryse uit in Het Laatste Nieuws.

Jonge Duivel

Volgens de analist is de youngster van Club misschien wel de volgende die zijn debuut mag maken bij de Rode Duivels. "Als je zo speelt in de Champions League, dan is het niet meer dan logisch dat je ook in aanmerking komt voor de Rode Duivels. Martínez gaf al kansen aan Doku en Verschaeren, jongens die bij Anderlecht niet in actie kwamen in Europa, dus ik verwacht dat ook De Ketelaere die stap kan zetten."

Bij de Jonge Duivels is De Ketelaere intussen al een vaste waarde geworden. Mag hij het straks ook eens bij de hoofdmacht proberen?