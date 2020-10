André Schürrle stopte met voetballen op 29-jarige leeftijd: "Mourinho brak me helemaal"

André Schürrle zette op 29-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan, omdat hij te veel hoogtes afwisselde met laagtes. Veel van die laagtes kwamen er nadat hij José Mourinho als trainer kreeg bij Chelsea.

Andre Schurrle vertelde in een interview met Joko Winterscheidt hoe hij het enorm moeilijk had met de manier van werken van José Mourinho. De twee kwamen elkaar tegen bij Chelsea, waar Schurrle zich in 2012 bij aansloot.

Na een redelijk eerste seizoen zakte hij helemaal weg in het tweede. "Ik heb het toen vaak meegemaakt dat ik mocht starten aan een wedstrijd, maar dan bij de rust werd ik alweer gewisseld. De volgende wedstrijd zat ik dan plots niet meer op de bank, maar kreeg ik een plekje in de tribune. Ik vroeg me steeds af wat er zich in zijn hoofd afspeelde bij zo'n beslissingen."

Schürrle gaf aan mentaal helemaal gebroken te zijn door de aanpak van Mourinho. "Hij is echt enorm hard. Ik vroeg me altijd af waarom hij zo deed tegen de mensen. Tijdens de trainingen had ik het gevoel dat hij alleen maar naar mij keek, terwijl dat waarschijnlijk niet het geval was."

"Mourinho zet zijn spelers onder zo'n grote druk. Het heeft voor mij lang geduurd vooraleer ik doorhad wat hij nu net van mij wou. Maar ik bezweek onder de druk", sluit Schürrle af. Nadien trok Schürrle nog naar Wolfsburg, Dortmund en Spartak Moskou, maar het niveau van voor zijn transfer naar Chelsea zou hij nooit meer halen.