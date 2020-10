Ook Rode Duivels ontsnappen niet aan maatregelen: drie keer een leeg stadion in november

De KBVB liet vrijdagavond weten dat ook de Rode Duivels niet ontsnappen aan de gevolgen van een tweede coronagolf. "Dat de wedstrijden plaatsvinden zonder publiek, is het gevolg van de nieuwe maatregelen met betrekking tot COVID-19 die onze regering bekendmaakte. Er was nog geen ticketverkoop gestart voor deze wedstrijden", klinkt het.

De Rode Duivels spelen op 11 november een oefenwedstrijd tegen Zwitserland. Op 15 en 18 november wordt er in de Nations League gespeeld tegen Engeland en Denemarken.

Voor de uiitgestelde EK-kwalificatiewedstrijd van de Red Flames in Leuven tegen Zwitserland op 1 december waren er al 5.400 tickets verkocht. De KBVB weet nog niet of die wedstrijd met publiek gespeeld kan worden maar hebben al wel een platform geopend waarop supporters hun geld kunnen terugvragen.

No crowd allowed at our November games. We'll see you in 2021! 🤞



🇳🇱 - https://t.co/7vV0olXtag

🇫🇷 - https://t.co/a5Mp7JgzM7 pic.twitter.com/ZJYTp5tqLY