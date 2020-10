Jérémy Doku staat nu met Rennes in de Champions League: "Ik ging ervan uit dat ik het seizoen bij Anderlecht zou uitdoen"

Jérémy Doku maakte deze zomer op het nippertje nog de overstap naar de Ligue 1, waar hij nu met Rennes in de Champions League speelt.

"Ik dacht er niet aan om weg te gaan. Ik ging ervan uit dat ik het seizoen bij Anderlecht zou uitdoen en toen raakte een aantal teams geïnteresseerd in mij. Ik koos voor Rennes omdat zij mij het beste project voorschotelde", vertelt Doku op de sociale media van de Franse club.

Nu is het aan Doku om zich te bewijzen bij zijn nieuwe club. "Ligue 1 is een hoger niveau, we spelen in de Champions League. Ik moet nieuwe stappen zetten. Er wordt meer van me verwacht bij mijn nieuwe club, dat is zeker, maar het is aan mij om me te bewijzen. Ik ga niet zeggen dat ik elke wedstrijd van Rennes heb gevolgd, maar ik kende wel het belang van de club in het Franse voetbal."

De jonge vleugelspeler sprak ook kort over zijn relatie met Romelu Lukaku, met wie hij nu bij de nationale ploeg werkt. "Ik ben omringd door een aantal zeer goede spelers bij het nationale team en ik leer sneller dankzij hen. Ik kan rekenen op ervaren spelers als Romelu Lukaku. Hij praat veel met me, hij helpt me op en naast het veld om met de druk om te gaan."