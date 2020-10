🎥 Thibaut Courtois houdt Lionel Messi op heerlijke wijze van doelpunt, VAR eist hoofdrol op in Madrileense zege

In de Belgische competitie gaan dit weekend drie wedstrijden niet door, maar in het buitenland staan er wél enorme klassiekers op het programma. Wat te zeggen van dé Clasico bijvoorbeeld?

In Spanje speelden Barcelona en Real Madrid hun Clasico tegen elkaar. De Catalanen hadden vertrouwen getankt in de Champions League, de Koninklijke allerminst.

Valverde had Real al na vijf minuten op voorsprong gebracht, maar drie minuten later moest ook Thibaut Courtois zich omdraaien na een doelpunt van Ansu Fati.

Het was een wervelwind van een start zo in Barcelona, maar daarna viel de scoringsmachine stil voor de eerste 45 minuten. Wel zagen we nog een heerlijke actie van Lionel Messi, met een zo mogelijk nog knappere save van Courtois.

Na de koffie eiste vooral de VAR een hoofdrol op, door tussen te komen bij een foutje van Lenglet die aan het shirt van Ramos trok. De centrale verdediger maakte het zelf af vanop de stip: 1-2. In de slotfase maakte Modric het nog helemaal af.