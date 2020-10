Lille-coach relativeert : "Osimhen was een uitzonderlijk geval, Jonathan David heeft meer tijd nodig"

Jonathan David doet van zich spreken in Frankrijk. De topaankoop van Lille scoorde vooralsnog niet in de Ligue 1. Lille-coach Christophe Galtier zette een en ander recht op de persconferentie.

Na zeven wedstrijden -en evenveel basisplaatsen- vond de ex-Buffalo nog steeds niet de weg naar doel voor OSC Lille. Het contrast met die vorige 'Belgische' transfer van Lille, Victor Osimhen, is dan ook groot. De Nigeriaan scoorde destijds onmiddellijk met de ogen dicht voor de Noord-Franse club.

Gelukkig voor Lille en coach Christophe Galtier toont ancien Burak Yilmaz (35), die andere nieuwkomer, zich wel trefzeker.

"Burak is een leider, aanvoerder van het nationale elftal van Turkije ook: hij gedraagt zich als een grote broer voor de rest van de spelers. Hij staat Jonathan David met raad en daad bij. Davids tijd komt zeker nog", vertelde Galtier zaterdag op de persconferentie. "Iedereen moet begrijpen dat Victor Osimhen een geval apart was. Ik herinner me nog goed dat ook Nicoloas Pépé (die ondertussen voor Arsenal speelt, nvdr.) maanden nodig had om zich aan te passen. Als het scoren niet wil lukken, moet je werken aan de andere zaken. En dat is exact wat we aan het doen zijn met Jonathan."