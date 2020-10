Uitblinker met vijf goals en drie assists geeft uitleg bij monsterzege Ajax: "We waren boos"

De 0-13-pandoering die Ajax aan VVV Venlo gaf, zindert in heel Europa nog na. De grote man bij de Amsterdammers was Lassina Traoré, goed voor vijf goals en drie assists. Hij verklaarde achteraf de drive van zijn ploeg.

Normaal haal je de voet wel wat van het gaspedaal na 4- of 5-0, maar Ajax bleef maar stormen. "We zijn blij historie te hebben geschreven. Ik ben trots deel uit te maken van dit team en dat ik heb kunnen laten zien wat ik allemaal kan", zegt hij bij VI.

"We waren boos vanwege het verlies in de Champions League. We wilden revanche nemen en een goede voorbereiding hebben op de volgende wedstrijd in de Champions League. Zij hadden een slechte dag en wij gaven alles. De trainer had ons ook gewezen op het belang van een goed doelsaldo, zoals de laatste twee seizoenen. Daarom willen we in elke wedstrijd veel scoren."