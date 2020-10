Lazio Roma gaat niet de mist in op generale repetitie van confrontatie met Club Brugge

Woensdag moet Club Brugge opnieuw aan de bak in de Champions League. Na de winst in Sint-Petersburg ontvangt Club woensdag Lazio Roma.

Lazio staat pas op plaats 11 in de Italiaanse Serie A maar lijkt net op tijd de goede vorm opnieuw te hebben gevonden. In de Champions League rekenden ze in eigen huis nog af met Borussia Dortmund, toch niet de minste. Lazio won met 3-1 tegen BVB.

In de competitie konden ze na drie wedstrijden opnieuw aanknopen met de zege. Tegen degradatiekandidaat Bologna werd het 2-1 in het voordeel van Lazio. Bologna kwam eerst nog op voorsprong maar het doelpunt werd door de VAR afgekeurd na een voorafgaande fout.

Het is Luis Alberto die de score opent in de tweede helft. De Spaanse aanvallende middenvelder rondt een rush zeer mooi af. De 2-0 komt van de onvermijdelijke Ciro Immobile. Vooral de omhaal-assist van Fares was indrukwekkend. In de slotfase scoort De Silvestri nog de aansluitingstreffer maar Lazio kan de zege toch binnenhalen.

Zo heeft Lazio er een betere generale repetitie opzitten dan Club Brugge. Blauw-zwart ging met de billen bloot tegen Oud-Heverlee Leuven afgelopen weekend.