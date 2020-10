Officieel: Jong talent verlengt contract bij Manchester United

Bij Manchester United geloven ze volop in de eigen academie, want de 19-jarige Ethan Galbraith heeft een nieuw contract getekend. De middenvelder blijft daardoor al zeker tot juni 2023 bij de Engelse topclub.

Galbraith maakte vorig seizoen zijn debuut bij de eerste ploeg van Manchester United, maar hij speelde nog maar twee minuten mee met de hoofdmacht. Hij mocht invallen in de Europa League-wedstrijd op het veld van Astana.

Congratulations to Ethan Galbraith, who has signed a new #MUFC contract! ✍️