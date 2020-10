Comeback van Eden Hazard maakt ook bondscoach gelukkig: "Heerlijk hem op het veld te zien, hij zag er blij uit"

Kunnen de Rode Duivels binnenkort weer op hun kapitein rekenen? Eden Hazard keerde in de Champions League alvast terug uit blessure bij Real Madrid. Zijn invalbeurt was ook nog eens beloftevol. Daar kan ook bondscoach Roberto Martinez alleen maar blij van worden.

"Ik vond het heerlijk om hem op het veld te zien en hem vrijuit te zien bewegen", zegt Martinez over de rentrée van Hazard aan VTM Nieuws. "Je krijgt pas echt een indruk van hem als hij vrij kan bewegen. Dat was zo in de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Het grote nieuws was dat Eden weer voetballer was en blij was met zijn minuten op het veld."

Het ging natuurlijk slechts over een invalbeurt van twintig minuten, maar er waren toch al flitsen van de beste Hazard te zien. "We weten allemaal dat wanneer Eden pijnvrij is hij bij elke actie het verschil kan maken. Ik denk niet dat Eden een speler is die fysiek op zijn best moet zijn om een impact te hebben op een wedstrijd. Hij zag er blij uit en geconcentreerd. Er zat geen twijfel in zijn hoofd."

Het was voor velen verrassend dat Zinédine Zidane Hazard opnam in de selectie en meenam naar Duitsland. "Zidane had het plan om hem een bepaalde tijd te geven op het veld en dit was een goede stap richting volledige fitheid", besluit Martinez.