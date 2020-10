'Troubles' in 1B: 22 gevallen bij RWDM, 18 bij Deinze

RWDM moest afgelopen weekend zijn match tegen Lierse Kempenzonen verzetten, Deinze die tegen Westerlo. De situatie bij de twee clubs is er intussen niet beter op geworden, integendeel zelfs...

"Er zijn vier extra personen van de spelersgroep en staf positief”, aldus sportief directeur, Thierry Dailly van RWDM bij Belga. “We kregen ook goed nieuws, want twee administratieve medewerkers testten negatief. Zij mogen vanaf maandag opnieuw werken voor de club. Dat is ook heel welkom, want ik zit hier nu al een week alleen in het stadion.”

RWDM trainde woensdag met 16 spelers. “Het virus heeft de controle over het voetbal overgenomen. Als voetbalclub heb je het zelf niet meer in de hand. Het is onmogelijk om een goede matchvoorbereiding te doen op deze manier."

RWDM gaat er wel alles aan doen om zondag te spelen tegen Club NXT en vroeg nog geen uitstel aan. “De spelers leggen vandaag/donderdag nieuwe testen af. We hopen daar de resultaten vrijdag van te ontvangen."

Ook bij Deinze is het niet beter. Er zijn drie extra gevallen genoteerd, wat het totaal nu op 18 brengt. De wedstrijd tegen leider Seraing komt daardoor in het gedrang.