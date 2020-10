Avondklok in Brussel dwingt Rode Duivels uit te wijken naar ander stadion

Binnen een kleine twee weken spelen de Rode Duivels alweer. Op 11 november tegen Zwitserland, 15 november tegen Engeland en 18 november tegen Denemarken. Maar waarschijnlijk zal dat niet in het Koning Boudewijnstadion zijn.

In Brussel geldt een avondklok vanaf 22 uur en de Brusselse schepen van Sport wil geen uitzondering maken op de maatregelen. Er wordt ook gedacht om het aanvangsuur van 20u45 te vervroegen, maar de meest waarschijnlijke oplossing is om naar Leuven te verhuizen, weet Het Nieuwsblad. Aan Den Dreef zijn alle faciliteiten aanwezig en is de kost ook veel minder zwaar om het stadion te huren.

En wat als er ook daar straks een vroegere avondklok geldt? Dan kan het uur nog steeds vervroegd worden, want er is toch geen publiek toegelaten. Het zou de KBVB in ieder geval veel goedkoper uitkomen.