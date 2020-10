Nog een 1B-club heeft het vlaggen, maar match van vanavond gaat door: "Nog drie jongens in quarantaine"

Lommel SK is lang gevrijwaard gebleven van het coronavirus, maar heeft nu toch een besmetting. De bewuste speler is in quarantaine, maar de Limburgers stuurden nog drie jongens naar huis.

"Onze club neemt verregaande maatregelen ter bescherming van onze spelers & medewerkers én die van de tegenpartij. Naast de besmette speler gaan er ook drie andere jongens in quarantaine", klinkt het. De vier hadden nauw contact met elkaar en speelden ook in de wedstrijd tegen Seraing. Daardoor met coach Liam Manning een paar nieuwe spelers op de bank zetten en ook ingrijpen in zijn basiselftal.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Lierse Kempenzonen - Lommel SK live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.