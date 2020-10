Dé onverzettelijkheid zelve, Ritchie De Laet speelde zich nog meer in de harten van de fans: "We wilden ervoor sterven"

Ritchie De Laet had donderdagavond de mouwen opgestroopt en dan weet je hoe laat het is. De verdediger speelde een fantastische match tegen Tottenham en dreef de aanvallers tot wanhoop.

Gareth Bale, ooit de man van 100 miljoen, zat in zijn achterzak en werd kort na de rust al gewisseld door José Mourinho. Niet dat het veel uitmaakte. De Laet liet niemand passeren: niet Son, niet Kane, niemand...

"We zijn begonnen zoals we de laatste weken speelden. We hadden niet te veel respect voor de tegenstander en gingen er vol voor met ons eigen spel", roemde hij het collectief. "Vooral in de tweede helft hebben we er onze "kop" voor gelegd. We wilden het niet meer weggeven en zouden er desnoods voor sterven. Het doel was overwinteren en dat blijft het ook."