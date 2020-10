Brusselaars dartelen verder in 1B: 16(!) goals in vier matchen, Vanzeir nu ook in Westerlo goed bij schot

Het gaat goed met Union, zoveel is duidelijk. De voorbije weken dartelde het voorbij ploeg na ploeg, in het Westelse Kuipke was het op zaterdagavond niet anders. 4-0 in de Beker tegen Heist, 4-2 tegen Lommel, 0-2 op Lierse en 6-0 tegen Club NXT. De cijfers van Union SG in oktober waren al fenomenaal. En tegen Westerlo hebben ze er opnieuw wat straffe statistieken bijgesmeerd. Ook al kwamen de Kemphanen in de eerste minuut al op voorsprong via Cicek. 1-4 Daarna sloeg de Brusselse motor echter aan. Vanzeir - tegen Club NXT ook al goed voor een hattrick - maakte twee goals voor de koffie. En dat deed ook Nielsen, waardoor we al met 1-4 naar de pauze mochten in Westerlo. Na de koffie veranderde daar niets meer aan. Union staat zo voorlopig opnieuw op kop in de rangschikking.



