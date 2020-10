Afwezige Lukaku bij Inter, een probleem voor de Rode Duivels? Real gaat waarschijnlijk al aan zijn neus voorbij

De grote afwezige op training bij Inter is Romelu Lukaku. Zo zit de topschutter aller tijden bij de Rode Duivels niet in de selectie tegen Parma. De match die vanavond om 18u op het programma staat.

Geen goed nieuws dus voor de Italiaanse club. Conte zal het zonder zijn vlotscorende spits moeten stellen. Lukaku sukkelt met een lichte spierblessure. Zoals eerder vermeld staat vanavond de wedstrijd tegen Parma gepland. Dinsdag neemt Inter het op tegen Real Madrid in de Champions League. Als we dan nog verder vooruitblikken zien we dat op 11 november de Rode Duivels een oefeninterland spelen tegen Zwitserland.

Lukaku was meermaals de beste man bij de Belgen. Bondscoach Martinez, die het ook zonder de geblesseerde Castagne moet stellen, hoopt ongetwijfeld op de inzetbaarheid bij Lukaku.