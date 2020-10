Roberto Martinez reageert op de verandering van stadion voor de Rode Duivels

De bondscoach vindt het niet zo erg dat de Rode Duivels hun wedstrijden in november niet op de Heizel spelen maar wel op Den Dreef in Leuven.

De voetbalbond had vrijdag bekendgemaakt dat de Rode Duivels tegen Zwitserland, Engeland en Denemeraken zullen spelen in het stadion van OH Leuven en dus niet in Brussel.

Op de website van de KBVB reageert Roberto Martinez op de stadionwijziging: "OH Leuven heeft altijd al een mooie ontvangst gegeven aan onze U21 en Red Flames. We kunnen niet wachten tot onze Rode Duibels daar ook van kunnen genieten voor onze komende drie matchen in november. Ook het terrein zal zal in perfecte staat zijn", weet hij.

Bij OHL zijn zo ook heel blij dat de hoofdmacht nu ook eens op bezoek komt op Den Dreef. "We zullen er alles aan doen zodat onze Rode Duivels deze belangrijke wedstrijden in de beste mogelijke omstandigheden kunnen betwisten", klinkt het.