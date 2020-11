Man die mee voor de ondergang van Roeselare zorgde heeft al zo'n 15 zedenklachten aan zijn been

KSV Roeselare is failliet gegaan en dat is grotendeels te wijten aan de verzinsels van Jolan F., die sinds deze zomer sportief directeur was bij de club. Ook naast zijn dubieuze rol binnen de club zijn er klachten over hem binnengekomen.

Niet lang na de aanstelling van Jolan F. bij KSV Roeselare ging de West-Vlaamse club failliet. De vermeende oplichter heeft nu ook enkele zedenklachten aan zijn been. Hij zou zijn macht binnen amateurclubs hebben misbruikt, bijvoorbeeld door minderjarige voetballers contracten aan te bieden in ruil voor seksuele handelingen. In juni liep de eerste klacht binnen en het parket heeft aan Het Nieuwsblad bevestigd dat er nu al ongeveer vijftien formele klachten voor zedenfeiten aan zijn adres zijn ingediend. F. zit vast in de gevangenis en de raadkamer heeft zijn aanhouding verlengd.