Opsteker voor Gent: Minder coronagevallen dan verwacht, 17-jarige doelman staat voor Europees debuut

KAA Gent moest het tegen Waasland-Beveren zonder enkele sterkhouders doen. Hun onbeschikbaarheid valt uiteindelijk nog heel goed mee, want tegen Rode Ster Belgrado zijn er slechts twee afwezigen.

Voor de match tegen Waasland-Beveren kreeg KAA Gent een domper te verwerken. Igor Plastun, Andreas Hanche-Olsen, Jordan Botaka, Michael Ngadeu en tweede doelman Davy Roef warenvoor een tijdje onbeschikbaar wegens een coronabesmetting, maar na nieuwe tests zijn alleen nog die laatste twee out voor de match van donderdag in de Europa League.

Geen Roef dus, maar ook geen Sinan Bolat, want de Turk zit nog een Europese schorsing uit. Hierdoor zal Wim De Decker de kaart van de jeugd moeten trekken. De 17-jarige Owen Jochmans is de volgende in de pikorde der doelmannen op de Europese spelerslijst van Gent.